Sandiaga Uno: Dampak MotoGP Mandalika 2022 Kalahkan World Superbike, Ini Angkanya

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan balap MotoGP Mandalika 2022 akan membawa dampak yang tidak kecil bagi Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan dampaknya akan jauh melebihi kegiatan internasional sebelumnya.

Berdasarkan dari pengalaman penyelenggaraan balapan World Superbike (WSBK) pada 2021 lalu, MotoGP akan berkontribusi signifikan untuk peningkatan ekonomi lokal dan juga nasional.

“Dari segi ekonomi, kami melihat ada peningkatan 20-25 persen dari geliat ekonomi setelah World Super Bike dan kami lihat di 2022 ajang MotoGP ini akan lebih besar minimal 3-4 kalinya,” kata Sandiaga Uno.

Melihat dampak tersebut, Sandiaga Uno mengungkapkan acara ini harus tetap berlangsung, meski tengah dalam perdebatan dengan Dorna Sports terkait dengan penerapan travel bubble pandemi.

“Jadi kami sudah menyampaikan bahwa the show must go on dengan menyiapkan travel bubble yang merupakan best practice yang selama ini dilakukan terhadap kru dan pebalap pada acara serupa sebelumnya," kata Sandiaga seperti dikutip siaran pers Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo yang diterima di Jakarta, Kamis (20/1) malam.

Menurut Sandiaga, tidak ada perlakuan khusus terhadap pebalap, kru, maupun ofisial yang akan berpartisipasi di gelaran balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

"Semua orang yang datang dari luar negeri akan menjalani pola travel bubble," tegasnya.