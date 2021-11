Ary Juliyant Dkk Ramaikan Festival Senggigi Jaz sambut WSBK Mandalika

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Untuk menyambut ajang World Superbike Champhionsip (WSBK) di Sirkuit Mandalika 19 – 21 November mendatang, Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggelar Festival Musik Senggigi dengan tema ‘Jaz & Blues Night’.

Festival Musik Jaz tersebut menampilkan alunan musik mewah dan berkualitas dari artis-artis lokal.

Mulai dari Pipiet & the Maiqkanes, Ary Juliyant, Suradipa & Friends, dan Lombok Blues Community.

"Kami memilih musik jaz dan blues karena dari pengalaman event Senggigi Sunset Jaz tahun lalu, masyarakat Lombok banyak yang suka dengan musik jaz," ujar Kadispar Lombok Barat Saepul Akhkam, kemarin.

Menurutnya, festival musik ini bertujuan mengangkat dan mengenalkan artis lokal NTB, bahwa mereka bertalenta dan musik yang dimainkan berkualitas.

Sekaligus meningkatkan staycation dan sebagai stimulan bagi hotel-hotel di Lombok Barat untuk mengadakan kegiatan atraksi secara rutin.

Festival Musik Senggigi dimulai dengan rangkaian kegiatan bertajuk ‘Road To Music of Senggigi, Sound of Festivity’.

Kegiatan tersebut akan digelar di dua lokasi, yakni Taman Kota Gerung dan Sasaku Senggigi.