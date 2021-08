Koral Restaurant The Apurva Kempinski Bali Terbaik Dunia Versi TripAdvisor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar baik bagi pariwisata Bali di tengah pandemi covid-19.

Situs TripAdvisor menobatkan Koral Restaurant The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, sebagai "Picture-Perfect Restaurants" nomor satu di dunia versi Travelers' Choice

Best of the Best tahun 2021.

Raihan positif ini mendapat apresiasi Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali, Danti Yuliandari.

"Kami sangat bangga bisa meraih predikat internasional dari TripAdvisor. Raihan ini sesuai dengan visi menjadikan hotel kami sebagai Bali's Market Leader yaitu adalah Best Luxury

Resort di Bali," ujar Danti Yuliandari, Sabtu (14/8).

Koral Restaurant menawarkan konsep restoran bernuansa akuarium dengan lebih dari 2.300 ekor ikan yang terdiri dari 63 jenis dengan mengusung konsep bistronomy atau yang

berarti casual fine dining.