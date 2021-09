BREAKING NEWS! WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika Mundur, Ini Jadwal Resminya

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) resmi merilis kalender final World Superbike Championship (WSBK) musim 2021.

Dalam akun resminya, ajang WSBK putaran ke-13 yang rencananya digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 12- 14 November, diubah jadwalnya.

Dalam postingan yang diunggah, Sabtu (25.9), ajang WSBK 2021 di sirkuit kebanggaan Indonesia akan digelar pada 19 – 21 November 2021.

Jadwal baru mundur sepekan karena pertimbangan logistik dan organisasi.

“Indonesia, Kita datang! Mandalika International Street Circuit set for inaugural WorldSBK round from November 19th to 21st.

The original date has been pushed back by a week due to logistical and organizational considerations,” bunyi postingan akun WSBK.

Dengan adanya perubahan ini sekaligus memberi waktu bagi pengelola Sirkuit Mandalika untuk melakukan persiapan lebih matang.

“Ajang ini sekaligus sebagai acara penutup yang menakjubkan pada musim 2021,” paparnya.