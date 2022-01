Mengejutkan, Pencinta MotoGP Pilih Incar Tiket Premium Grandstand, MGPA Bilang Begini

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Tren penjualan tiket MotoGP Sirkuit Mandalika 2022 terus menunjukkan peningkatan setiap harinya.

Yang mengejutkan, tiket yang paling banyak dibeli adalah Premium Grandstand, General Admission, baru kemudian Standard Grandstand.

Vice President Director MGPA Cahyadi Wanda mengatakan para pencinta balap motor tidak perlu khawatir kehabisan tiket.

Pasalnya, MGPA masih memiliki banyak stok tiket yang tersedia di saluran resmi yang sudah ditunjuk.

"Tentunya mereka yang lebih cepat membeli akan mendapatkannya.

Jadi jangan sampai ketinggalan," kata Cahyadi Wanda.

Total sebanyak lebih dari 62.000 tiket per hari tersedia dan dapat dibeli melalui platform daring My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com.

"Tiket juga dapat dibeli secara offline di seluruh gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels yang tersebar di Indonesia," katanya.