Bali Ternyata Belum Pulih 100 Persen, ASITA Catat 153 Biro Perjalanan Wisata Masih Tutup

bali.jpnn.com, DENPASAR - Industri pariwisata Bali ternyata belum pulih 100 persen seperti sebelum pandemi Covid-19 meski jutaan turis hingga sejumlah agenda internasional berlangsung di Pulau Dewata.

Parameter yang paling kelihatan adalah belum semua hotel, vila dan akomodasi wisata yang beroperasi 100 persen.

Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali bahkan mencatat saat ini masih ada 153 biro perjalanan wisata yang masih tutup gegara terdampak Covid-19.

“Saya cukup kaget baru mendapat data terakhir ternyata ada 153 anggota sampai saat ini masih tutup, bisa dibayangkan begitu dahysatnya Covid-19.

Oleh karena itu, pemahaman kami bahwa pariwisata Bali pulihnya baru 80 persen,” kata Ketua DPD Asita Bali I Putu Winastra.

Menurut Putu Winastra, sebagian besar biro perjalanan wisata yang masih tutup adalah agen dengan target pasar Tiongkok.

ASITA Bali memiliki total 12 target pasar internasional, dimana agen dengan target Tiongkok awalnya sekitar 80-90 perusahaan.

Setelah pandemi berakhir dan diakumulasikan saat ini baru 20 dari mereka yang sudah kembali mewarnai pasar biro perjalanan wisata.