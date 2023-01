Bali Incar Turis China, Asita Usul Buka Tiga Rute Anyar, Ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) mengusulkan ada tiga rute penerbangan langsung dari China ke Bali.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asita Bali Putu Winastra mengatakan tiga rute tersebut dipilih karena sejak sebelum pandemi Covid-19 merupakan penyumbang turis China terbanyak ke Bali.

Tiga daerah tu, yakni Guangzhou, Shanghai, dan Beijing.

“Saat bertemu Menteri Sandiaga 2 Januari lalu, kami mendorong supaya ada tiga penerbangan langsung dari China,” ujar Putu Winastra.

Apa hasilnya? Putu Winastra mengeklaim Menparekraf Sandiaga Uno mengaku siap dan akan segera bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar tiga rute tersebut diberi izin.

"Kami mengusulkan begitu, maka tanggal 18 Januari ini akan menjadi highlight seperti apa ke depannya," katanya.

Bagaimana dengan perkembangan Covid-19 di China?

Putu Winastra mengeklaim varian virus yang menyebar di Beijing Januari 2023 ini mulai melandai.