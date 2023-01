Harga Tiket Pesawat Turun, Potensi Turis Serbu Bali Besar, Asita Semringah, tetapi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk pelaku perjalanan dalam negeri maupun wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Dewata.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat, tidak terkecuali untuk tujuan ke Bali.

Penurunan yang terjadi terhadap perjalanan domestik, berkisar dengan selisih harga Rp 800 ribu.

Contoh untuk perjalanan yang sebelumnya Rp 1,5 juta kini menjadi Rp 700 ribu.

Penurunan harga tiket pesawat ini berpotensi mengatrol tingkat kunjungan turis domestik ke Bali.

Turis domestik bisa leluasa memanfaatkan liburan, tidak terganggu dengan mahalnya harga tiket pesawat.

Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali semringah dengan kebijakan pemerintah ini.

Namun, menurut Ketua Dewan Pengurus ASITA Bali Putu Winastra, penurunan harga tiket pesawat domestik saat ini belum terlalu mempengaruhi kunjungan wisatawan.