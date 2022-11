Weezer Sapa Fan Bali Om Swastyastu, Rivers Cuamo: Indonesia Sangar

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Band rock asal Amerika Serikat, Weezer, tampil energik di atas panggung Road to Now Playing Festival 2023 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali, Selasa malam kemarin (29/11).

Meski tak lagi muda, Rivers Cuamo (vokalis), Patrick Wilson (drum), dan Brian Bell (gitar) begitu bersemangat menghibur para fan menyaksikan aksi panggung mereka di Bali.

"Om Swastyastu. My name Weezer dari Los Angeles. Apa kabar semua? Selamat datang ke konser ini, pasti bakal seru.

Kami senang. Kami terakhir ke sini sembilan tahun yang lalu. Semoga kalian suka Weezer juga bro," kata Rivers Cuamo ke para penggemarnya di Bali.

Kata-kata yang sama, kecuali Om Swastyastu, juga disampaikan oleh Rivers Cuamo kepada para penggemarnya saat Weezer tampil di Jakarta minggu lalu di atas panggung Soundrenaline 2022.

Tak lama setelah itu, Weezer langsung lanjut membawakan "The World Has Turned and Left Me Here" dari The Blue Album.

Menyusul kemudian "Take on Me" dari The Teal Album (2019), Pink Triangle dari album Pinkerton (1996), "I Just Threw Out the Love of My Dream", dan "Undone".

Weezer kemudian mengejutkan para penggemarnya dengan berduet bersama dua personel The Adams, Ario Hendarwan (vokal) dan Pandu Fathoni (bass).