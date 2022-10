Band Rock Amerika Weezer Gebrak Panggung di Bali, Ini Jadwal & Harga Tiketnya

bali.jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Weezer dijadwalkan menyapa penggemarnya di Pulau Bali pada 29 November 2022 di Peninsula Island The Nusa Dua.

Band pelantun Island In The Sun itu akan memeriahkan panggung Road To Now Playing Festival 2023 yang merupakan rangkaian acara awalan festival terbesar di Bandung, Now Playing Festival pada 2023.

“Sebelum acara puncak Now Playing Festival, kami mengadakan Road to Now Playing Festival 2023 yang diselenggarakan di Pulau Bali.

Suasana dan keseruannya akan sangat terasa di Bali, cocok sebagai pembuka menuju acara utama," ujar Project Manager Road To Now Playing Festival 2023 Jenny Steffany.

Jenny Steffany mengatakan selain penampilan Weezer akan ada musisi lain yang mengisi kemeriahan, yakni Four Twenty dan dua lineup lainnya yang masih belum bisa diungkap.

Weezer sebelumnya pernah manggung di Indonesia sekitar satu dekade silam.

Konser mereka di gelar di Lapangan D Senayan, Jakarta, pada 8 Januari 2013.

Kala itu, sang vokalis, Rivers Cuomo sempat menarik perhatian dengan bermain bola di atas panggung.