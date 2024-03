Joyland Festival 2024: Musisi Dalam & Luar Negeri Beraksi di Peninsula Island, Meriah

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Joyland Festival Bali (Joyland Festival) kembali bergulir di Bali.

Festival musik dan komika itu digelar bersamaan dengan ajang 12th Asia Pacific Breast Cancer Summit (12th APBCS pada 1 – 3 Maret 2024.

Joyland Festival tahun ini menjadi yang kedua yang digelar oleh Plainsong Live di Peninsula Island di kawasan the Nusa Dua.

Ada beragam pertunjukan musik, pemutaran film, lokakarya kreatif, komedi dan pasar yang digelar di ajang ini.

Sejumlah musisi yang mengisi panggung Joyland Festival 2024 di antaranya James Blake (GB), Kings of Convenience (NO), Todd Terje (NO), Gilles Peterson (GB) dan Shintaro Sakamoto (JP).

Ada pula The Walters dan Whitney (US), Vansire (US), Ali, BANK, Bilal Indrajaya, Dialog Dini Hari, Envy, Hindia, Isyana Sarasvati dan Mantra Vutura.

Kemudian Nadin Amizah, Stars and Rabbit, The Adams, The SIGIT, White Shoes & The Couples Company, dan masih banyak lagi.

Talenta-talenta eksperimental juga akan tampil di panggung Lily Pad di bibir pantai, dipilih oleh Wok The Rock dan Kasimyn, seperti LnHD b2b rEmPiT g0dDe$$ dan Mong Tong (Taiwan).