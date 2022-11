Band Rock Amerika Weezer Gebrak Bali, Rivers Cuamo: Luar Biasa

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Band rock alternatif Amerika Serikat, Weezer, menggebrak Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali, Selasa (29/11) setelah tampil di Jakarta, Minggu lalu (26/11).

Weezer berharap penampilan perdananya di Bali pada Road to Now Playing Festival 2023 menjadi pengalaman manggung yang luar biasa.

Pasalnya, Weezer menerima kabar penonton konser di Bali lebih santai dan rileks daripada di Jakarta.

Oleh karena itu, vokalis utama Weezer Rivers Cuomo berharap fan yang menonton pertunjukan hari ini lebih meriah.

"The crowds, I expected to be luar biasa," kata Rivers Cuomo saat jumpa pers di The Nusa Dua, Bali, kemarin.

Weezer kembali manggung di Jakarta setelah hampir 10 tahun lalu menyapa fan di Ibu Kota untuk pertama kalinya.

Kedatangan Weezer ke Jakarta pada Januari 2013 menjadi momen cukup istimewa buat para penggemarnya di Indonesia.

Pasalnya, saat itu Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia yang masuk dalam destinasi tur keliling dunia band rock asal Los Angeles, AS, itu.