Delegasi JICA Bertandang ke Kemenkumham Bali, Kagum Layanan KI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemenkumham Bali menerima kunjungan delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Rabu lalu (29/5).

Kunjungan ini dipimpin oleh JICA Expert of Indonesia, Mr. Hiroyuki Oka, didampingi oleh Vera Djoveranti selaku Sekretaris JICA Indonesia, serta Joko, penerjemah.

Kedatangan delegasi JICA Indonesia diterima oleh Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Bali, Ida Bagus Made Danu.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk meninjau loket pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang ada di Kanwil Kemenkumham Bali.

Kunjungan Mr. Hiroyuki Oka merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Seminar Akademik bertema Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan Universitas Udayana bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO), kantor Kekayaan Intelektual Jepang.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara Mr. Takao Ogiya, Director General of Intellectual Property Research Center Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII).

Ada juga perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Made Yuda Yudistira dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.

JICA merupakan institusi di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang (MoFA) yang bertugas mengatur bantuan dana untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.