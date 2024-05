Imigrasi Buka Peluang Investor Asing Berinvestasi, Golden Visa Jadi Pemantik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) Silmy Karim menjadi narasumber utama pada The New Era Bali Kerthi Investor Forum bertema ‘Special Economic Zone and Golden Visa’ yang diadakan di United in Diversity Bali Campus, Kura Kura Bali.

Forum ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu, pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait, investor, pengusaha, dan pemangku kepentingan lain.

Silmy Karim menjelaskan bahwa Indonesia, khususnya Bali, menawarkan berbagai peluang investasi yang menarik bagi para investor asing.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Silmy Karim.

Salah satu upaya pemerintah dalam menarik investasi asing adalah dengan meluncurkan program Golden Visa.

Program ini memberikan berbagai kemudahan bagi para investor asing, seperti izin tinggal jangka panjang, bebas visa masuk dan keluar Indonesia, dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha.

"Golden Visa merupakan program strategis pemerintah untuk menarik investasi asing berkualitas tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Silmy Karim.

Masa berlaku Golden Visa adalah lima hingga 10 tahun, tergantung pada nilai investasi.