TOCC Resmi Beroperasi, Memperkuat Bisnis Telin di Pasar Global

bali.jpnn.com, DENPASAR - Telin, perusahaan global dari Indonesia, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melakukan reborn untuk World Hub Operation and Command Center (WHOCC) menjadi Telin Operation and Command Center (TOCC) pada Kamis (14/3).

TOCC memiliki fungsi terintegrasi untuk mengelola dan mengawasi layanan telekomunikasi dan jaringan Telin untuk seluruh pelanggan di seluruh dunia.

Dalam Reborn TOCC ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan bisnis, sistem terintegrasi, dan pengembangan bisnis secara terpusat.

Reborn TOCC ini merupakan esensi dari transformasi yang tidak hanya terletak pada ide, tetapi juga pada sebuah tindakan yang nyata.

Selain Reborn TOCC, ONE Telin Playbook dan Operational Guidance juga diluncurkan sebagai panduan untuk membina talenta digital terbaik di kelasnya di Telin Group.

Telin juga mengimplementasikan ONE Telin Operation yang berlandaskan North Star Vision, yaitu To Be Digital Infrastructure & Platform Partner of Choice for Enterprise & Hyperscaler in Asia Pacific.

Fokusnya adalah meningkatkan pertumbuhan industri sebesar 17 persen dan pertumbuhan bisnis sebesar 38 persen.

“Perubahan WHOCC menjadi TOCC merupakan salah satu integrasi dalam transformasi yang menyatukan operasional Telin di seluruh bagian dunia serta bentuk implementasi ONE Telin,” ujar CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba.