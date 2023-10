Kisah Inspiratif 2 Pemuda Pelaku UMKM Penggerak Ekonomi, Maju Berkat Tokopedia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tokopedia terus memberi panggung bagi lebih dari 14 juta penjual, yang hampir 100 persen UMKM lokal, termasuk di antaranya para pemuda, sebagai penggerak roda perekonomian nasional.

Komitmen itu sekaligus bentuk Tokopedia menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang.

Kepala Divisi Corporate Affairs Tokopedia, Rizky Juanita Azuz mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pelaku usaha di Indonesia, termasuk para pemuda pelaku UMKM, menciptakan peluang tanpa hambatan.

“Salah satu upayanya adalah inisiatif Hyperlocal. Upaya ini sejalan dengan salah satu komitmen environmental, social and governance (ESG) GoTo Tiga Nol (three zeros), yaitu nol hambatan (zero barriers),” ujar Rizky Juanita Azuz.

Menurut Rizky Juanita Azuz, Tokopedia konsisten berkolaborasi dengan para mitra strategis untuk membantu penjual, termasuk pemuda pelaku UMKM lokal.

Tujuannya agar bisa terus meningkatkan daya saing bisnis dengan memperoleh akses terhadap edukasi bisnis online.

Baca Juga: UMKM Bali Genjot Daya Saing Lewat Kelas Maju Digital dan Inisiatif Hyperlocal

Seperti menghadirkan halaman Pusat Edukasi Seller, Kelas Maju Digital dan Kelas Perempuan Maju Digital, hingga komunitas penjual Keluarga Tokopedia (K-Top).

Rizky pun membagikan dua kisah inspiratif pemuda pelaku UMKM Indonesia, yaitu Gracia Chandra dari Gracious Project dan Benny Santoso dari Tempeman yang memulai dan menciptakan peluang lewat teknologi, khususnya Tokopedia.