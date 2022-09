KLHK Pamer Desa Bongkasa Pertiwi Binaan Danone-Aqua, Delegasi G20 Menyimak

bali.jpnn.com, BADUNG - Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Alue Dohong bersama 200 delegasi dari berbagai negara mengunjungi Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung, Bali.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda G20 The Third Meeting of the Environment Deputies and Climate Sustainability (3rd EDM-CSWG) dan Joint Environment and Climate Minister’s Meeting (JECMM) di Nusa Dua, Bali.

“Desa Bongkasa Pertiwi dipilih sebagai contoh sukses pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat,” ujar

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro

Menurut Sigit, visi kemandirian yang dipegang masyarakat dalam pengelolaan air, pangan, energi, sampah serta wisata menjadi daya tarik sekaligus contoh konkret bagi para delegasi G20.

Desa Bongkasa Pertiwi merupakan salah satu lokasi program pemberdayaan masyarakat binaan Danone-Aqua.

Bongkasa Pertiwi merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh bupati Badung sebagai desa wisata yang mandiri, maju, dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana.

VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto mengatakan bahwa perusahaan selalu berkomitmen memberikan dampak positif terhadap konsumen, lingkungan serta komunitas.