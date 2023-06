Elias Dolah Gabung Timnas Thailand Tantang Taiwan & Hong Kong, Ini Respons Coach Teco

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bek tengah anyar Bali United Elias Dolah telah bergabung dengan 23 pemain Timnas Thailand yang akan melakoni agenda FIFA Match Day menghadapi Taiwan dan Hong Kong.

Bek naturalisasi itu terbang ke Bangkok, seusai membawa Bali United lolos babak kualifikasi Liga Champions Asia (LCA) 2023 setelah mengalahkan PSM Makassar, Sabtu (10/6) lalu.

“Back in Bangkok with the Timnas,” tulis Elias Dolah di akun Instagram dengan emoji gajah dan bendera Thailand.

Unggahan itu spontan mendapat respons suporter, dominan dari Bali United.

Mereka memberi semangat Elias Dolah bisa tampil apik melawan Taiwan dan Hong Kong.

Elias Dolah sebenarnya sudah bergabung dengan latihan Bali United.

Hanya saja pesepak bola berdarah Swedia ini masih menunggu proses pemeriksaan kesehatan untuk secara resmi diperkenalkan menjadi bagian dari Serdadu Tridatu.

Namun, karena ada agenda FIFA Matchday, mantan pemain Port FC di Thai League ini harus kembali ke negaranya membela Timnas Thailand.