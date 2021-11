ASITA Dorong Direct Flight Internasional ke Bandara Lombok Sambut WSBK dan MotoGP

bali.jpnn.com, MATARAM - Ketua Umum DPP ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) Nunung Rusmiati mengatakan, organisasinya akan membantu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangkan turis asing saat ajang World Superbike Champhionsip (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika.

“Seluruh (ASITA) di 34 provinsi akan bantu NTB, kita datangkan wisman yang banyak,” kata Nunung Rusmiati dilansir dari Lombok Post.

Namun, kedatangan turis asing akan lebih mudah jika ada penerbangan langsung (direct flight) ke Bandara Internasional Lombok (BIL).

Sambil menunggu direct flight internasional menuju Lombok, kata Nunung, DPP ASITA telah membuka komunikasi dengan sejumlah maskapai.

Langkah serupa juga dilakukan Pemprov NTB.

Langkah ini menjadi bagian untuk membuka peluang carter flight, bagi penonton WSBK maupun MotoGP yang berangkat melalui ASITA.

DPP ASITA sudah berkomunikasi dengan Garuda Indonesia, Lion Air, maupun Air Asia untuk carter penerbangan domestik.

Kata Nunung, sudah ada banyak penerbangan internasional langsung menuju Bali.