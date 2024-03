Hotel di Nusa Dua Bali Mulai Menawarkan Paket Nyepi, Sebegini Harganya, Wow

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Sejumlah hotel yang berada dalam pengelolaan The Nusa Dua, Badung, Bali, mulai menawarkan paket Hari Raya Nyepi pada periode 10 - 12 Maret 2024.

Paket yang ditawarkan cukup beragam, yakni menginap minimal dua malam, makan malam dan makan siang.

BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) mencatat hotel tersebut bahkan sudah melakukan penawaran melalui media sosial.

Hotel Grand Hyatt Nusa Dua dan Merusaka Nusa Dua, misalnya.

Dua hotel terkemuka di kawasan The Nusa Dua itu menawarkan harga yang sama pada periode 10 - 12 Maret yakni Rp1.750.000 per kamar per malam.

Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1946 jatuh pada Senin, 11 Maret 2024.

“Hotel diberikan kebebasan untuk bundling paket Nyepi,” kata General Manager ITDC the Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika di Nusa Dua, Badung, Bali.

Menurutnya, aktivitas selama Nyepi, hanya diperkenankan di dalam kawasan hotel.