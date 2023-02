2 Konser Akbar Digelar di The Nusa Dua, Ini Jadwal & Musisi yang Terlibat

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Dua konser akbar berskala internasional bakal digelar di Pulau Peninsula yang terletak di area The Nusa Dua, Badung, Bali.

Dua konser itu, yakni Road To Thank God It’s Festival (TGIF) by UNIVLOX yang akan diselenggarakan pada 4 Maret 2023.

Pada ajang ini, sejumlah musisi bakal terlibat, seperti Secondhand Serenade, Pamungkas dan JKT48.

Konser berikutnya adalah Joyland Festival Bali yang akan berlangsung pada 17-19 Maret 2023.

Plainsong Live selaku promotor siap menghadirkan line up artis mancanegara di antaranya Phoenix yang merupakan grup kuartet asal Prancis yang dikenal dengan genre indie pop, synth-pop, pop rock dan new wave.

Musisi lain yang akan turut memeriahkan antara lain Crumb, Yura Yunita, Kunto Aji, Hindia Black Country hingga Dipha Barus.

Dengan target 24 ribu pengunjung, Joyland Festival Bali siap menampilkan ciri khasnya di setiap konser, yaitu suasana area festival yang natural, dekorasi artistik yang ceria, pertunjukan musik lintas genre oleh para artis.

Sejumlah kegiatan lain seperti pemutaran film di area terbuka, stand up comedy dan pasar produk lokal juga akan diselenggarakan untuk menambah kemeriahan kegiatan musik selama tiga hari itu.