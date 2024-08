MLTR Konser di Bali 1 November 2024, Padi Reborn Jadi Band Pembuka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali dipilih menjadi venue konser musisi dunia.

Kali ini grup musik asal Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR) berencana menggelar konser di Bali, tepatnya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 1 November 2024.

Mereka bakal menyapa para penggemar di Bali dalam rangkaian konser Take Us to Your Heart Tour – Celebrating the Hits.

MLTR mengumumkan rencana pertunjukan mereka di Bali melalui akun Instagram resmi grup pada Jumat (9/8).

Berdasar siaran pers dari promotor pada Jumat (9/8), Padi Reborn akan menjadi band pembuka dalam konser Michael Learns To Rock di Bali.

"Dengan penampilan yang sangat dinanti dan dukungan dari artis lokal, konser Michael Learns to Rock di Bali diharapkan akan menjadi salah satu acara musik terbesar tahun ini," kata General Manager Golden Tsunami Entertainment Purnama.

Purnama mengatakan grup musik berusia 36 tahun tersebut akan membawakan lagu-lagu populer mereka dalam rangkaian tur Asia ini.

Layanan penjualan awal tiket konser MLTR di Bali dibuka mulai Jumat (9/8) kemarin sampai 31 Agustus 2024 kemarin.