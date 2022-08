5 Hotel di The Nusa Dua Raih Platinum, Lokasi Idaman Para Turis untuk Berlibur

bali.jpnn.com - Pemerintah Provinsi, Polda Bali dan PHRI menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata Predikat Platinum kepada lima hotel di kawasan The Nusa Dua.

Lima hotel yang yang meraih platinum tersebut dikelola BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Kelimanya, yakni Melia Bali Indonesia, The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua Beach Hotel & Spa, The St. Regis Bali Resort dan The Westin Resort Nusa Dua.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan bahwa diterimanya sertifikasi itu menjadi suatu kebanggaan bagi ITDC selaku pengembang destinasi pariwisata di Bali.

Kawasan The Nusa Dua Bali selama ini kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan internasional, salah satunya KTT G20 November 2022 nanti.

"Kami berharap penerimaan sertifikat ini dapat menjadi virus yang positif sehingga seluruh tenant yang lain dapat mengikuti sertifikasi ini.

Mari mewujudkan The Nusa Dua sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi turis untuk berkunjung dan beraktivitas wisata," ujar Troy Reza Warokka.

Menurut Troy Reza Warokka, ITDC selalu mengedepankan kenyamanan bagi para turis asing maupun domestik yang berkunjung dan menginap.