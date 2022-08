8 Hotel Delegasi KTT G20 Lolos Asesmen, Berikut Perinciannya

bali.jpnn.com - Delapan hotel yang bakal menjadi tempat menginap delegasi asing pada acara KTT G20 sudah lolos standar penilaian atau asesmen untuk keamanan.

Penetapan tersebut diputuskan Pemerintah Provinsi Bali bersama Polda dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Delapan hotel itu, yaitu Meliá Bali Hotel, The Laguna A Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua Beach Hotel & Spa, The St. Regis Bali Resort, The Westin Resort Nusa Dua Bali, The Apurva Kempinski Bali, Hilton Bali Resort dan Conrad Bali.

Delapan hotel tersebut memperoleh skor di atas standar dengan nilai di atas 80 persen.

“Saya harapkan tidak hanya hotel besar saja yang melaksanakan asesmen ini, tetapi juga hotel lain yang ada di Bali.

Dengan sertifikat, hotel lain dapat menerima tamu (dengan standar) keamanannya,” ujar Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.

Dari delapan hotel yang dievaluasi itu, Melia Bali Hotel memperoleh skor tertinggi yaitu 95,36 persen, diikuti oleh The Laguna Resort & Spa 91,74 persen dan Nusa Dua Beach Hotel & Spa 91,48 persen.

Kemudian St. Regis Bali Resort 86,38 persen, The Westin Resort Nusa Dua 86,27 persen, The Apurva Kempinski Bali 85,73 persen, Hilton Bali Resort 83,27 persen dan terakhir Conrad Bali 83,20 persen.