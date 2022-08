Media Asing Sorot Kera di Monkey Forest Bali, Temuan Ilmuwan Dunia Bikin Tercengang

bali.jpnn.com, UBUD - Media asing kembali menyorot Bali.

Kali ini berkaitan dengan perilaku seksual kera ekor panjang (Macaca fascicularis) yang hidup di Monkey Forest Ubud, Gianyar.

Media asing Daily Star mengupas ketidaklaziman perilaku monyet yang hidup di hutan tropis yang ada di Pulau Dewata itu.

Daily Star menyorot hasil penelitian tim peneliti University of Lethbridge, Alberta, Kanada yang dipublikasikan Ethology, jurnal internasional tentang biologi perilaku.

Hasil studi itu dituangkan ke dalam jurnal berjudul, ‘Do Monkeys Use Sex Toys? Evidence of Stone Tool-Assisted Masturbation in Free-Ranging Long-Tailed Macaques’.

Tim periset University of Lethbridge yang dipimpin Camilla Cenni mengamati ratusan rekaman video antara 2016 hingga 2019 di cagar alam seluas 12,5 hektare tersebut.

Hasilnya cukup mengejutkan.

Tim periset menemukan monyet ekor panjang kerap bermasturbasi menggunakan batu.