Media Asing Ikut Gerah Indonesia Dicurangi Wasit Ahmed Al Kaf, Kalimatnya Pedas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rupanya bukan Shin Tae yong dan pemain Garuda yang marah dengan kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf saat Indonesia ditahan imbang tuan rumah Bahrain dengan skor 2 – 2, tetapi juga suporter dan pencinta sepak bola tanah air.

Menariknya, media asing ikut geram kemenangan Indonesia di depan mata dirampok wasit Ahmed Al Kaf.

Salah satunya adalah Channel News Asia (CNA).

Media asal Singapura itu turut menyoroti kinerja wasit Ahmed Al Kaf yang dianggap mencederai asas fair play.

CNA bahkan menggunakan kata merampok.

Dalam berita berjudul "Got robbed': Outrage in Indonesia over late equaliser denying country historic World Cup Qualifiers win", CNA menyebut kemenangan Indonesia telah dirampok.

CNA menilai wasit tidak menyelesaikan pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan, dengan molor hingga tiga menit dari yang seharusnya.

Versi CNA, Keputusan sang wasit membuat Bahrain dapat menyamakan kedudukan menjadi 2 – 2 dan menggagalkan kemenangan Indonesia.