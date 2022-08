Media Asing Sorot Aksi Gila Bule Rusia di Bali, Aksinya Bikin Geram

bali.jpnn.com, DENPASAR - Turis asing berbondong-bondong ke Bali.

Mereka silih berganti berlibur dan menikmati sejumlah objek wisata, budaya, kuliner dan alam Pulau Dewata.

Namun, tidak semua para turis asing menjaga adab dan perilakunya selama berlibur di Bali.

Kali ini beredar video Tiktok yang diunggah bule Rusia, Anastasia Amanova.

Dilansir dari media asing Coconut, sang pengunggah mengunggah video berdurasi lima detik.

Video tersebut menggambarkan dirinya dan seorang teman prianya mengendarai sepeda motor Yamaha XSR ke arah ombak menggulung yang ada di salah satu pantai di Bali.

Tidak disebutkan lokasi pantainya di mana.

Anastasi mengunggah video tersebut dengan judul,”Accidentally got wet in the Ocean” disertai dengan peringatan bahwa tindakan yang mereka lakukan berbahaya.