154 CPNS Kemenkumham Tes Kesamaptaan, Pesan Kadiv Pemasyarakatan Tegas

bali.jpnn.com, MATARAM - Panitia Daerah Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkumham NTB melanjutkan tahapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan.

SKB Kesamaptaan berlangsung pada tanggal 3 - 5 Desember 2024 di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, Mataram.

Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan melakukan pengecekan langsung di lokasi SKB Kesamaptaan.

Herman mengatakan untuk SKB Kesamaptaan, pihaknya bekerja sama dengan Batalyon Infanteri (Yonif) 742/Satya Wira Yudha (SWY), Mataram.

"Peserta tes akan diuji lari 12 menit, pull up atau chinning satu menit, sit up dan push up satu menit, serta shuttle run," ujar Herman Sawiran.

Herman Sawiran mengatakan, pada pelaksanaan hari pertama, Selasa (3/12), sebanyak 154 peserta mengikuti seleksi.

Tes dimulai dengan registrasi pada pukul 06.00 WITA.

Peserta dikelompokkan sesuai arahan petugas Yonif 742/SWY selanjutnya mengikuti seluruh rangkaian tes yang berlangsung hingga pukul 13.00 WITA.