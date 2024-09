Frost & Sullivan Puji Infomedia, Unggul Dalam Pengembangan Customer Experience

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Infomedia Nusantara berhasil meraih penghargaan sebagai ‘The 2024 Indonesian Customer Experience Management Services Company of the Year’ di ajang Best Practices Award yang digelar Frost & Sullivan. PT Infomedia Nusantara adalah anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang fokus pada penyediaan solusi Business Process Outsourcing (BPO). Frost & Sullivan menilai Infomedia unggul dalam berbagai kriteria inovasi yang visioner di bidang customer experience dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Automation, AI, dan Analytics (3A). Baca Juga: NeutraDC Summit 2024 di Bali: Telkom Ekspansi Data Center ke Asia Tenggara & Selatan Apa yang dikembangkan Infomedia dinilai mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan bisnis perusahaan dan pelanggannya. Sr. Director, ICT Practice - Asia Pacific Krishna Baidya menegaskan Infomedia telah menunjukkan kemampuan mendalam untuk memberikan dampak positif melalui pendekatan yang dirancang dengan cermat. Mulai dari proses pencarian informasi, pembelian, kepemilikan hingga pelayanan yang berkelanjutan. Baca Juga: Iduladha 2024: Telkom Menyerahkan 544 Hewan Kurban, Bagi-bagi ke Kaum Duafa Pendekatan pelayanan secara holistik ini, memastikan terciptanya nilai bagi klien di setiap tahapan customer journey, yang memperkuat posisi Infomedia sebagai mitra terpercaya dalam layanan BPO digital. Frost & Sullivan menilai Infomedia mampu memberdayakan perusahaan untuk mencapai pengalaman pelanggan yang unggul yang akan mendorong pertumbuhan pasar.

