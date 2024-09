Pertamina Galang Pertamuda di UGM, Dorong Munculnya Wirausaha Muda

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar workshop bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (5/9).

Melalui workshop bertema ‘From Nothing to Extraordinary: Transforming Ideas into Profitable Ventures’ Pertamina berupaya memotivasi ide bisnis rintisan dari mahasiswa.

Pertamina berupaya konsisten mendukung perkembangan perusahaan rintisan (startup) dari generasi muda untuk nantinya bergabung dalam Pertamuda 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, workshop bisnis ini dihadiri sekitar 4.500 mahasiswa UGM secara tatap muka dan online.

"Kehadiran Pertamina di UGM, dalam rangka Pertamina Goes to Campus dan Pertamuda Pertamina.

Salah satu kegiatannya adalah workshop bisnis untuk berbagi tip bagaimana mengubah ide kreatif menjadi usaha yang menguntungkan,” ujar Fadjar Djoko Santoso.

“Kami berharap mahasiswa yang kaya akan ide-ide segar bisa mewujudkan ide bisnisnya dan bergabung dalam Pertamuda 2024," imbuh Fadjar Djoko Santoso.

VP Stakeholder Relations & Management Pertamina sekaligus salah satu narasumber, Rifky Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa workshop merupakan sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi.