AJP 2024 Jaring Karya Jurnalistik Terbaik, Hadiahnya Kursus Singkat ke Luar Negeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina (Persero) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024.

Ajang AJP 2024 digelar bersamaan dengan Coaching Clinic AJP 2024 yang menghadirkan Dewan Juri Nasional Maman Suherman serta pemenang Best of The Best AJP.

Rangkaian acara ini berlangsung secara hybrid di Jakarta, Rabu (31/7).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan AJP 2024 merupakan event jurnalistik tahunan dari Pertamina.

Ajang ini sebagai bentuk apresiasi untuk insan media di seluruh Indonesia yang telah membuat karya jurnalistik berkualitas bagi publik.

Kompetisi tahunan ini juga dalam rangka menyambut ulang tahun Pertamina ke-67 pada bulan Desember.

“AJP merupakan apresiasi Pertamina kepada insan media di seluruh Indonesia yang telah mendukung kinerja positif Perusahaan dengan karya jurnalistik berkualitas,” ujar Fadjar Djoko Santoso.

AJP 2024 ini merupakan kompetisi jurnalistik Pertamina yang telah berjalan selama 21 tahun.