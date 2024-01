Alster Lake Clinic Jerman Hadir di KEK Sanur, Fasilitas Berstandar Internasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Holding BUMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mencatat ada 16 layanan kesehatan dan klinik standar internasional hadir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

16 pusat layanan dan klinik kesehatan itu di antaranya 10 klinik independen dan enam pusat layanan dari Bali International Hospital (BIH).

Klinik independen internasional itu di antaranya Mayo Clinic dari Amerika Serikat, klinik estetika dari Korea Selatan dan layanan transplantasi rambut dari Turki.

Kemudian klinik kesehatan reproduksi dari Malaysia, klinik kesehatan Alster Lake Clinic dari Hamburg, Jerman, dan layanan kesehatan dari Jepang.

Klinik kesehatan Alster Lake Clinic dari Hamburg, Jerman di bawah bimbingan Prof Fred Fandrich FRCS, director of the Department of Applied Cellular Medicine di Universitas Schleswig – Holstein (UKSH) bahkan baru groundbreaking, Selasa (30/1).

“September tahun ini kami sudah mengoperasionalkan keseluruhan kawasan ini,” kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria di KEK Sanur, Denpasar, Selasa (30/1).

Alster Lake Clinic fokus pada pencegahan penyakit, reverse aging, dan terapi untuk penyakit kronis yang masih menemui hambatan lewat pengobatan medis konvensional.

Teknologi temuan Prof Fred Fändrich sangat unik.