Eks Penyerang Bali United Serang Taktik Coach Teco, Suporter Mendukung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hasil buruk yang diperoleh Bali United di turnamen Piala Presiden 2024 berbuntut panjang.

Bukan hanya suporter yang menyerang taktik pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra yang membuat Serdadu Tridatu tak bertaji di turnamen pramusim, tetapi juga mantan pemain Bali United.

Serangan itu datang dari mantan penyerang Bali United Jefferson Assis.

Striker yang kini hijrah ke klub Thai Premier League, Lamphun Warriors ini menyerang taktik Coach Teco saat Bali United kalah dari Madura United pada babak penyisihan grup.

“You can bring Neymar, Messi and CR7 nothing will change.

I’m not talking about the players!” tulis Jefferson Assis di kolom komentar Instagram Bali United.

Menurut Jefferson Assis, meski Bali United diperkuat Neymar, Messi dan CR7, tidak akan banyak membantu lantaran masalahnya bukan ada pada pemain, tetapi pihak lain.

Meski pernyataannya tersebut dilontarkan sejak beberapa hari lalu, tetapi masih memanaskan kolom komentar Instagram Bali United sampai sekarang.