Head to Head Indonesia vs Filipina: Skuad Garuda Dominan, tetapi Jangan Meremehkan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Duel terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua berlangsung antara Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (11/6) malam. Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tujuh poin, Irak di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Vietnam dan Filipina di posisi ketiga dan keempat dengan enam dan satu poin. Melihat peringkat Grup F, peluang Indonesia melaju ke putaran ketiga sangat terbuka, sementara Filipina dipastikan gugur dengan status juru kunci. Baca Juga: Indonesia vs Filipina: Ragnar Sentil Laga Kontra Tanzania & Irak, Ada Pesan untuk Fan Syaratnya Indonesia berhasil mengalahkan Filipina, sementara Vietnam kalah dari Irak. Jika Indonesia gagal mengalahkan Filipina lantaran hanya bermain imbang, Vietnam pada saat bersamaan gagal mengalahkan Irak. Secara head to head, skuad Garuda lebih dominan dibandingkan The Azkals – julukan Timnas Filipina. Baca Juga: Indonesia vs Filipina: STY Sentil Komposisi Pemain, Optimistis Merebut Tiket Ronde III Tercatat dari 25 pertandingan di berbagai ajang, Indonesia mampu mengamankan 20 kemenangan, sedangkan empat lainnya berakhir imbang. Dalam 25 pertandingan, Filipina hanya mampu mengalahkan Indonesia satu kali.

