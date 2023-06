Elias Dolah Tampil Mengerikan di Timnas Thailand, Teco Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bek tengah anyar Bali United, Elias Dolah, terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga FIFA Matchday Timnas Thailand menghadapi Hong Kong, Senin (19/6) lalu.

Elias Dolah terpilih sebagai Man of The Match melalui postingan twitter federasi sepak bola Thailand Changsuek seusai laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Skuad Gajah Putih.

Pemain keturunan Swedia tersebut sukses menjaga jantung pertahanan Timnas Thailand dari serangan Hong Kong.

“Elias Dolo (Dolah), bek Timnas Thailand pemenang hadiah Man of the the Match dalam pertandingan ini,” tulis akun official Twitter Changsuek dilansir dari laman Bali United.

Seusai dua kali membela Timnas Thailand di ajang FIFA Matchday, Elias Dolah langsung terbang ke Bali.

Sejak Selasa (20/6) lalu, mantan bek tengah klub Thai League, Port FC, mengikuti latihan di Bali United Training Center.

Rabu (21/6) kemarin, Elias Dolah menyelesaikan tahapan medical check up sebelum benar-benar resmi bergabung menjadi bagian dari Bali United.

“Hari ini Elias Dolah sudah kembali (mengikuti) latihan.