Indonesia Rugi Besar Piala Dunia U20 Batal, Potensi Tambahan PDB Rp 3,36 Triliun Lenyap

bali.jpnn.com, JAKARTA - Keputusan federasi sepak bola dunia FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada detik-detik akhir ternyata memberi efek dahsyat.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat Indonesia kehilangan potensi tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 3,36 triliun.

Dengan menggunakan metode computable general equilibrium, nilai Rp 3,36 triliun tersebut didapat setelah menghitung keluaran dari injeksi senilai Rp 1,13 triliun kepada perekonomian untuk ajang Piala Dunia U20.

“Ketika diinjeksi Rp 1,13 triliun ke dalam perekonomian, ternyata dampaknya lebih, sampai Rp 3,36 triliun," kata Ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus.

Menurut Ahmad Heri Firdaus, Piala Dunia U20 berdampak sangat luas, tidak hanya ke sektor olahraga, tetapi juga ke sponsor, hak siar, dan langganan streaming.

Ahmad Heri Firdaus mencatat dari nilai Rp 3,36 triliun, Rp 1,9 triliun didapatkan oleh enam provinsi di Indonesia yang direncanakan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20.

Enam kota direncanakan menjadi venue Piala Dunia U20, yakni Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali; Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jatim dan Stadion Manahan, Solo, Jateng.

Lalu Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jabar; Stadion Jakabaring, Palembang, Sumsel, dan Stadion Utama GBK, Jakarta.