Ni Luh Djelantik Sentil Koster Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Sebut Palestina Santuy

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan Gubernur Wayan Koster menolak Timnas Israel bertanding di Bali saat Piala Dunia U-20 pada 20 Mei – 11 Juni 2023 memicu pro dan kontra.

Sebagian setuju, tetapi ada juga yang mempertanyakan dasar Gubernur Koster mengambil keputusan tersebut.

Salah satunya adalah mantan Ketua DPP Partai NasDem Ni Luh Djelantik.

Djelantik minta Gubernur Koster fokus mengurus Bali dan kesejahteraan rakyat.

“Tuh kan, daku jadi diminta ngebahas sepakbola.

Mau nangis lupa nadanya.

Yuk pak kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat Bali.

Kita wujudkan Bali yang aman dan nyaman bagi semua. Kita bikin buku putih pariwisata, Bali Tourism; The Do and The Don’ts,” tulis Ni Luh Djelantik di akun Facebook miliknya.