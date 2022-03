Klasemen Liga 1 2021 Setelah Persib vs Persebaya Seri: Persela ke Liga 2, Momen Bali United Juara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga laga yang digelar di pekan ke – 32 Liga 1 musim 2021, Sabtu kemarin (19/3) menggambarkan dengan jelas klub mana yang berpeluang menjadi juara dan yang terdegradasi menemani Persiraja Banda Aceh.

Laga pertama Barito vs Persik Kediri berakhir 2 – 0, Persikabo vs Persiraja 5 - 0, dan laga terakhir Persib vs Persebaya berakhir imbang 1 – 1.

Kemenangan tidak terduga Barito Putera atas Persik Kediri dan Persikabo saat kontra Persiraja mengakhiri kiprah Persela Lamongan di Liga 1.

Persela menjadi tim asal Provinsi Jawa Timur yang turun kasta musim depan ke Liga 2 setelah hanya mengoleksi 21 poin dari 31 pertandingan.

Poin yang diperoleh Barito Putera tidak mungkin lagi bisa dilewati Persela untuk keluar dari zona degradasi setelah Laskar Antasari mengoleksi 32 pon.

Bahkan, kemenangan tiga laga sisa yang akan dijalani Persela Lamongan tidak berarti dengan poin yang diperoleh Barito lantaran maksimal hanya mengumpulkan 30 poin, minus dua angka dari Laskar Antasari.

Semisal Persela menang kontra Bhayangkara FC, Minggu hari ini (20/3), tidak akan berpengaruh apa pun bagi Riyatno Abiyoso dkk.

Kenyataan pahit yang dirasakan Persela harus terjadi setelah mereka promosi ke Liga 1 pada 2004 silam.