Tak Tahan Dihujat Netizen WSBK Mandalika, Pawang Hujan Lapor Polisi, Terungkap Fakta Ini

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kesabaran Damai Santoso alias Amaq Dauh sudah habis.

Warga Dusun Sangkung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memilih melaporkan akun @leekuwango ke Polres Lombok Tengah kemarin (22/11).

Damai Santoso tidak tahan dihujat netizen di media sosial gara-gara postingan akun @leekuwangso menyudutkan dirinya yang berprofesi sebagai pawang hujan.

Baca Juga: BMKG Prediksi Lintasan WSBK Mandalika Diguyur Hujan Ringan Minggu Sore Ini

Komentar netizen di postingan akun tersebut membuatnya kesal dan sakit hati.

“Kata-kata yang mencemarkan nama baik saya seperti the traditional rain controller not working at # WorldSBK (pawang hujan, red) dan hujan badai guyur Sirkuit Mandalika, balapan pertama world not working alias tidak mempan.

Dilampirkan dengan foto saya waktu kedatangan bapak presiden RI Joko Widodo hari Jumat Minggu lalu,” ungkap Damai Santoso dilansir dari Radarlombok.co.id.

Damai Santoso mengatakan, terpaksa melaporkan postingan yang menyudutkan dirinya ke Polres Lombok Tengah karena menganggap nama baiknya telah dicemarkan.

Apalagi, banyak komentar kemudian yang memposting dirinya bersama Presiden Joko Widodo.