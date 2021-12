Satpas Dilengkapi Sistem FIFO, Calo SIM di Polres Lombok Bisa Merana, Wow

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Fasilitas baru tersedia untuk calon pencari surat izin mengemudi (SIM) di lingkungan Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yakni keberadaan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) prototipe senilai Rp 14 miliar untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan mencegah aksi calo saat masyarakat membuat SIM.

Satpas SIM Prototipe tersebut diresmikan secara virtual oleh Kapolda NTB Irjen Pol Moh. Iqbal, disaksikan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho dan Sekda Baehaqi.

"Kami resmikan dua proyek di Polres Lombok Barat yang diresmikan langsung Bapak Kapolda, salah satunya Satpas SIM Polres Lombok Barat Prototipe," kata Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho.

AKBP Wirasto Adi Nugroho mengatakan, dengan adanya Satpas SIM Prototipe tersebut, pelayanan SIM di Polres Lombok Barat harus lebih cepat.

Sehingga, kedepan pelayanan SIM sudah harus menggunakan teknologi yang lebih canggih dan modern.

Tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan calo dan lain sebagainya.

Satpas SIM tersebut akan dilengkapi dengan sistem First In First Out (FIFO), sehingga dipastikan tidak ada aksi calo terkait pelayanan SIM di Polres Lombok Barat.