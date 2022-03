Komjen Boy Rafli Amar: Kesbangpol Jadi Vaksin Penangkal Virus Radikalisme

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya untuk menangkal paham radikal yang menjurus pada terorisme terus digenjot Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mengusung misi pencegahan, BNPT menggandeng seluruh pemerintahan provinsi (pemprov) se-Indonesia.

Pejabat Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari 34 provinsi dikumpulkan di Grand Hyatt Hotel Sanur, Kamis kemarin (10/3).

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyebut pelibatan pemerintah daerah ini sangat krusial dalam hal penangkalan ekstremisme mengarah pada terorisme.

Lewat peran serta pemerintahan daerah, sebut Komjen Boy Rafli Amar, pencegahan bisa dilakukan dari hulu ke hilir.

"Kesbangpol diharapkan menjadi vaksin menangkal virus radikal terorisme agar tidak berkembang di masyarakat," ujar Komjen Boy Rafli Amar.

Komjen Boy Rafli Amar menjelaskan Kesbangpol bersama tokoh dan pemuka agama merupakan garda terdepan untuk membentengi masyarakat

Sebagai aksi konkret pelibatan unsur daerah ini, BNPT membangun platform koordinasi berbasis digital, yakni Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE).