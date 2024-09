Jadwal Bioskop di Bali Jumat (13/9): Film Horor Speak No Evil Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (13/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini ada film horor Speak No Evil yang dibintangi Mackenzie Davis, James Mcavoy, Aisling Franciosi, Sooot Mcnairy dan Alix West Lefler.

Lalu film animation action Transformers One yang dibintangi Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson dan Keegan Michael Key.

Film komedi horor Beetlejuice Beetlejuice yang dibintangi Jenna Ortega, Monica Bellucci, Winora Ryder, Michael Keaton dan Williem Dafoe serta film drama romansa It Ends with Us yang dibintangi Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj dan Amy Morton, masih tayang.

Untuk lokal, hari ini tayang perdana film Malam Keramat yang dibintangi Frederika Cull, Samuel Rizal, Lily SP, Amagerald, Kenya Nindia dan Valeria Stahl Keiley.

Tayang juga film biografi Laura yang dibintangi Amanda Rawles, Kevin Ardilova, Carissa Perusset, Fadi Alaydrus dan Fachrul Hadid.

Film horor drama Thaghut yang dibintangi Yasmin Napper, Arbani Yasiz, Ria Ricis, Whani Darmawan Dennis Adhiswara juga masih tayang.