Jadwal Bioskop di Bali Rabu (11/9): Fillm Transformers One Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (11/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini ada film animation action Transformers One yang dibintangi Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson dan Keegan Michael Key.

Film horor Neulbom: The Cursed yang dibintangi Jo Yoon hee, Kim Joo ryoung, Heo Dong won dan Jeong In gyeom tayang perdana.

Film Subservience yang dibintangi Megan Fox, Madeline Zima, Michele Morrone, Atanas Srebrev dan Kate Nichols dan film komedi horor Beetlejuice Beetlejuice yang dibintangi Jenna Ortega, Monica Bellucci, Winora Ryder, Michael Keaton dan Williem Dafoe masih tayang.

Film drama romansa It Ends with Us yang dibintangi Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj dan Amy Morton, masih tayang.

Film horor Alien: Romulus yang dibintangi Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn dan Aileen Wu masih merajai.

Film horor Perjanjian Setan yang dibintangi Callista Arum, Kenny Austin, Gemi Nastiti, Jessica Sheina dan TJ Ruth masih tayang.