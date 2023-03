Turis Rusia & Ukraina Pengguna VoA Per Maret 2023 Turun 30 Persen, Ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penindakan yang dilakukan Imigrasi dan Polda Bali terhadap warga negara asing (WNA) berkebangsaan Rusia dan Ukraina yang berbuat ulah selama berlibur di Pulau Dewata, cukup berimbas.

Jumlah kunjungan WNA dari dua negara tersebut turun cukup signifikan pada Maret 2023.

Berdasarkan data perlintasan di Bandara Ngurah Rai per 12 Maret 2023, jumlah Visa on Arrival (VoA) dan Electronic Visa on Arrival (e-VoA) asal Rusia sebanyak 5.196 orang, sedangkan Ukraina 566 orang.

"Tren kedatangan wisatawan asal Rusia dan Ukraina menggunakan VoA dan e-VoA terpantau menurun," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim.

Pada Februari 2023, sekitar 15.000 orang dari Rusia dan 2.000 an orang dari Ukraina masuk Bali menggunakan VoA dan e-VoA.

Januari 2023 lebih banyak lagi, yakni hampir 20.000 orang Rusia, dan dari Ukraina lebih dari 2.000 orang.

Menurut Silmy Karim, VoA adalah salah satu stimulus yang diberikan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Bali dan Indonesia umumnya dari sektor pariwisata yang turun drastis gegara pandemi.

Ketika situasi kesehatan global membaik terdapat kebutuhan mendatangkan turis asing guna meningkatkan pemasukan negara dan memulihkan ekonomi sehingga sikap terhadap turis asing lebih permisif.