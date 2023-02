Jadwal Bioskop di Denpasar Bali Senin (13/2): Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Senin hari ini (13/2).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar The Banishing yang dibintangi Jessica Brown dan John Hefferna dan The Offering yang dibintangi Paul Kaye dan Nick Blood.

Ada juga film Operation Fortune: Ruse De Guerre yang dibintangi Jason Statham dan Aubrey Plaza.

Menyusul kemudian film Pathaan yang dibintangi Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone.

Film Avatar 2: The Way of Water yang dibintangi Zoe Zaldana dan Sam Worthington menjadi akhir penayangannya di sejumlah bioskop di Denpasar.

Untuk film dalam negeri ada Waktu Maghrib yang dibintangi Aulia Sarah dan Ali Fikry, kemudian Gita Cinta dari SMA yang dibintangi Prilly Latuconsina dan Yesaya Abraham.