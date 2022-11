8 Hotel di The Nusa Dua Siap Sambut Delegasi KTT G20

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Delapan hotel di kawasan The Nusa Dua, Badung, Bali siap menyambut tamu negara dan delegasi KTT G20.

Delapan hotel yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) itu masuk dalam daftar 23 hotel yang disiapkan oleh Kemenparekraf.

Delapan hotel di kawasan The Nusa Dua yang ditunjuk tersebut di antaranya The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa Nusa Dua Bali, Grand Hyatt Bali dan The St.Regis Bali Resort.

Kemudian ada Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dan Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali.

"ITDC sebagai pengelola kawasan The Nusa Dua sudah sangat siap menjadi bagian dari penyelenggaraan KTT G20 dan side event lainnya," ujar Direktur Operasi ITDC Troy Warokka, Jumat (4/11).

The Westin Resort Nusa Dua Bali juga dipilih sebagai lokasi Media Center G20, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Hotel dan Museum Pasifika akan menyelenggarakan spouse program serta Bali Collection sebagai lokasi pameran UMKM.

Selain delapan hotel yang telah dipilih sebagai akomodasi kepala negara serta delegasi, beberapa side event juga akan dilaksanakan di The Nusa Dua.

Pihaknya berharap penyelenggaraan KTT G20 dapat berjalan dengan sukses dan akan membawa dampak luas bagi kawasan The Nusa Dua Bali.