Bisnis Hotel di Bali Tumbuh Positif, Konsultan Properti JLL Sebut Fakta Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - KTT G20 yang digelar November 2022 memberikan dampak positif bagi bisnis perhotelan di Bali.

Hingga Juli 2022, Bali menerima limpahan 617.900 turis internasional, mewakili 60 persen dari target 1,5 juta wisatawan yang ke Indonesia.

Jumlah tersebut sebagian di antaranya mengikuti acara global seperti KTT G20.

Vice President, Investment Sales Hotels & Hospitality Group, Asia Pacific Julien Naouri mengatakan ajang G20 memberikan dampak yang positif bagi bisnis hotel.

“Secara keseluruhan pengaruh positif tidak hanya dirasakan dalam aspek hospitality, tetapi juga pada industri terkait sektor perhotelan seperti makanan dan minuman, serta sektor ritel,” ujar Julien Naouri, Kamis (27/10).

Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mengungkapkan peningkatan pendapatan per jumlah kamar tersedia (revenue per available room atau RevPAR) pada September terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada tingkat hunian.

“Tarif rata-rata harian atau average daily rate terus membaik,” kata Julien Naouri.

Pada September 2022, hotel-hotel mewah di Bali terus mengalami pemulihan dengan mencapai 92 persen di bulan yang sama sebelum terjadi pandemi Covid-19.