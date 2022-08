Penulis Artikel Antrean Turis Terjebak di Bandara Bali Kena Karma, Bikin Malu Sendiri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penulis artikel yang dirilis LoyaltyLobby Sebastian Powell kena karmanya sendiri.

Turis asing asal Jerman ini harus memberikan klarifikasi atas tulisannya yang berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”.

Dari hasil pemeriksaan tim Imigrasi, Sebastian Powell yang saat ini masih di Bali ternyata tidak mengalami sendiri terjebak antrean berjam-jam di konter Imigrasi Bandara Ngurah Rai.

Berdasarkan data pada aplikasi perlintasan keimigrasian, Sebastian Powell menjalani pemeriksaan di konter Imigrasi Ngurah Rai pukul 15.47 WITA.

Total waktu yang dibutuhkan Sebastian Powell mulai dari keluar pesawat, pemeriksaan KKP, pembayaran VOA, hingga penyelesaian pemeriksaan keimigrasian adalah 54 menit.

Jadi, tidak sampai berjam-jam seperti yang ditulis di artikel.

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Sebastian Powell menulis artikel berdasarkan cerita orang.

“Soal waktunya kapan itu, dia tidak bisa menceritakannya,” ujar Anggiat Napitupulu.