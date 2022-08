Penulis Artikel Antrean Turis Terjebak di Bandara Bali Terkuak, Imigrasi Ungkap Fakta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ikut bersuara terkait insiden antrean penumpang di konter terminal kedatangan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Sugito merespons artikel yang dirilis LoyaltyLobby dalam headline berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”.

Sang penulis artikel yang diketahui bernama Sebastian Powell menuliskan pendapatnya mengenai lamanya antrean selama lebih dari lima jam pada area Imigrasi di Bandara Bali.

Menurut Sugito, apa yang ditulis Sebastian Powell tidak sepenuhnya benar.

"Sebastian Powell datang pada hari Jumat, 29 Juli 2022, dari Bangkok, Thailand, dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 14.43 WITA.

Sebastian Powell kemudian melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan dan menuju konter BRI untuk membeli Visa on Arrival (VOA)," ujar Sugito.

Berdasarkan data pada aplikasi perlintasan keimigrasian, Sugito mengungkapkan Sebastian menjalani pemeriksaan di konter Imigrasi Ngurah Rai pukul 15.47 WITA.

Total waktu yang dibutuhkan Sebastian Powell mulai dari keluar pesawat, pemeriksaan KKP, pembayaran VOA, hingga penyelesaian pemeriksaan keimigrasian adalah 54 menit.