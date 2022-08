Wagub Cok Ace Sidak Bandara Ngurah Rai Gegara Turis Terjebak Antrean, Bikin Risau

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cap buruk kualitas pelayanan Imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai (IGNR) yang dilabeli turis asing bikin gerah banyak pihak.

Di lingkungan Pemprov Bali, yang paling risau dengan kabar ini adalah Wakil Gubernur (Wagub) Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace.

Sejak dibukanya rute penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali pada medio Oktober 2021 silam, Wagub Cok Ace berulang kali mewanti-wanti soal potensi keluhan ini.

Pejabat yang juga Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ini mengkritisi efisiensi durasi waktu pelayanan bagi wisatawan mancanegara (wisman).

Orang nomor dua di Pemprov Bali ini langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Imigrasi Ngurah Rai, Minggu (31/7) kemarin.

Sidak dilakukan setelah mencuatnya artikel yang dirilis LoyaltyLobby dalam headline berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”.

Wagub Cok Ace ditemui Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Sugito dan perwakilan PT. Angkasa Pura 1 Ngurah Rai.

Saat mengecek deretan konter pelayanan imigrasi, mantan Bupati Gianyar ini menyesalkan belum optimalnya pelayanan konter yang tersedia.